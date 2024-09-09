Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 11 Eylül Çarşamba günü Sapanca’da 7’nci kez gerçekleştirilecek olan PSB Anatolia Fuarı’na davet çağrısı yaparak, “20 ülke, 200 firma ve dünyanın dört bir yanından misafirler bizimle olacak. Sakarya’ya önemli bir tanıtım ve katma değer olacak fuara herkesi bekliyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük uluslararası peyzaj fuarlarından biri olan PSB Anatolia Fuarına tüm vatandaşları davet etti. 11 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’da açılışı yapılacak fuar ile Sakarya’nın da bu alandaki iddiasını ortaya koyacaklarını ifade eden Başkan Alemdar, sektörün kalbinin Sakarya’da atacağını belirtti. Başkan Alemdar, PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı için yeşile, doğaya tutkulu ve bu alanda faaliyet gösteren herkesi fuara beklediklerini belirterek, "Dünya bizimle olacak, siz de aramızda olun" çağrısı yaptı.

Bu fuarın Sakarya için tanıtım anlamında ve sektörde merkez olma yolunda önemli bir katma değer olacağını ifade eden Başkan Alemdar, “Bu yıl 7’nci kez düzenlenecek olan uluslararası dev fuarımız için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kırkpınar’daki fuar alanımızda her şey tamam. Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, fuarda Sakarya’mızı tanıyacak, zenginliklerini görecek. Binlerce çeşit ürün alıcıyla buluşacak ve sektörde merkez olma yolunda önemli bir adım daha atacağız. Süt bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarında iddiamız çok güçlü ve bunu destekleyen bir bitki örtüsü, iklime de sahibiz. 11 Eylül’den 14 Eylül tarihine kadar dünya burada bizimle olacak ve siz de aramızda olun. Kırkpınar’daki fuar alanında buluşalım" diye konuştu.

PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, bu yıl 7’nci kez düzenlenecek. 11-14 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar’da düzenlenecek dev fuarda bu yıl 200 firma katılacak ve 20 farklı ülkeden alım heyetleri yer alacak.