Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Altınova Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Müdür Salih Gözüm’e Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Katipoğlu, Altınova İlçe Emniyet Müdür Kürşat Seçer ve Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar eşlik etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Altınova Anadolu Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirilen etkinlikte okul yönetimi ve öğretmenlere artan zorbalığı, güvenlik önlemleri, güvenli internet, sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki etkileri konularında bilgilendirmede bulunulurken öğrencilere birlikte mesleki kariyer planlarıyla alakalı görüşme gerçekleştirildi.

Altınova İlçe Milli Eğitim Müdür Zeki Sitar, ilk kez bir emniyet müdürünün öğrencilerle bir araya geldiğini söyleyerek İl Emniyet Müdürü Gözüm’e teşekkür etti.

Okul ziyareti sonrası İl Emniyet Müdürü Gözüm ve beraberindekiler Kaytazdere Mahalle Muhtarlığına giderek vatandaşlar ile mahalle muhtarının sorunlarını dinlediler ve bilgi aldı.