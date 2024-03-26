Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dur ihtarına uymayan sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladılar.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mesudiye mahallesinde meydana geldi. Devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 ZS 656 plakalı aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün peşine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerden kaçarken drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu aracın önü kesilerek yakalandı.

Sürücü Emirhan B.(19)’ye drift atmaktan 32 bin 233, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 6 bin 436, makas atmaktan 6 bin 439 TL, dur ihtarına uymamaktan bin 506 TL nitelikli ölçülerine uymayan plaka bin 647 TL, trafik güvenliğine tehlikeye atmaktan bin 506 TL cezai işlem uygulandı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.