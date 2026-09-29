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Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Yere düşmesinin ardından yaralanan genç için çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Kanlar içinde kalan Yusuf G., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf G. (22), kamyonetin üzerine çıkarak yükleme yaptığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 2 metre yükseklikten kafa üstü yere düşen genç yaralandı.

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