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Babasının Fatih Terim’e olan sevgisini bilen İbrahim Uslu’nun yaptığı bu özel jest, Nurettin Uslu’ya unutamayacağı anlar yaşattı.

İbrahim Uslu’nun bu isteğini geri çevirmeyen Fatih Terim, Nurettin Uslu’yu görüntülü aradı. Telefonun ekranında Fatih Terim’i gören baba Uslu, önce büyük bir şaşkınlık yaşadı, ardından duygulandı.

Stadyumdaki mesaisini Fatih Terim’le birlikte geçiren İbrahim Uslu, tecrübeli teknik adamdan babasını görüntülü olarak aramasını rica etti.

İnegöllü A Spor çalışanı İbrahim Uslu, Türkiye–İtalya karşılaşmasının oynandığı stadyumda babası Nurettin Uslu’ya unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

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