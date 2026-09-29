Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 63 AKE 502 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Eyüp B. yönetimindeki 16 KBK 04 plakalı minibüse arkadan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki Halil K. ile minibüste bulunan Filiz B. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ