Eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna’nın adı, daha önce hakemlere yönelik bahis iddiaları kapsamında da gündeme gelmişti. Tuna, 26 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, PFDK sevklerinde “bahis oynayan eski hakemler” arasında adının geçtiğine ilişkin iddialara tepki göstermişti.

Hakkındaki iddiaları reddeden Tuna, herhangi bir bahis sitesinde üyeliğinin bulunmadığını belirtmiş, isminin bu şekilde kamuoyuna yansıması üzerine hukuki süreç başlatmıştı. Tuna, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhine de manevi tazminat davası açmıştı.

Tuna, devam eden hukuki sürece ilişkin 25 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada ise açtığı davayı kazanması halinde elde edeceği tazminatın tamamını LÖSEV ile şehit ailelerine bağışlayacağını duyurmuştu.

SINAV KAĞIDINDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Ali Tuna’nın adının daha önce bahis iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından, “Hakemler Dosyası” soruşturmasında ortaya çıkan bilirkişi raporu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı”na ait belgeler incelemeye alındı.

Bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdındaki el yazıları ile Tuna’nın emniyet ve savcılıkta alınan resmi yazı örnekleri karşılaştırıldı. Yazıların eğimi, doğrultusu, kaleme uygulanan baskı, harflerin oluşturulma biçimleri ve diğer karakteristik özellikleri değerlendirildi.

Yapılan grafolojik ve kaligrafik inceleme sonucunda bilirkişi, sınav kağıdında bulunan el yazılarının Ali Tuna’ya ait olmadığı yönünde görüş bildirdi. Raporda, söz konusu yazıların Tuna’nın “eli ürünü olmadığı” tespitine yer verildi.

Böylece Tuna’nın daha önce bahis iddiaları nedeniyle başlattığı hukuki süreç devam ederken, soruşturma dosyasına giren sınav kağıdına ilişkin bilirkişi tespiti de dosyadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Tuna açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kamuoyuna duyuru: Hakkımda, PFDK sevklerinde ‘bahis oynayan eski hakemler’ listesinde adımın geçtiğine ilişkin iddialar üzerine gerekli incelemeyi yaptım. Herhangi bir bahis sitesinde üyeliğimin bulunmadığını tespit etmiş bulunmaktayım.”

TFF'YE KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Tuna, hakkındaki bahis iddiasının ardından hukuki yollara başvurdu. Eski hakemin Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine manevi tazminat davası açtığı belirtildi. Tuna, 25 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada davayı kazanması halinde elde edeceği tazminatın tamamını bağışlayacağını duyurdu:

“Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine açmış olduğum manevi tazminat davasını kazandığım takdirde, tarafıma ödenecek tazminatın tamamını LÖSEV'e ve Şehit Ailelerine bağışlayacağımı kamuoyuna ilan ediyorum. Bu davadaki mücadelem şahsi bir kazançtan ibaret değildir.”

OPERASYON SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ali Tuna, MHK'ya yönelik operasyonun ardından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamayı alıntılayarak da bir paylaşım yaptı. Tuna paylaşımında, “Size ve değerli savcılarımıza yürekten teşekkürü borç bilirim Sayın Bakanım…” ifadelerini kullandı. Böylece Ali Tuna'nın adına düzenlenen sınav kağıdındaki yazıların kendisine ait olmadığı yönündeki bilirkişi tespiti ile daha önce bahis iddialarına karşı başlattığı hukuki mücadele, MHK soruşturmasının ardından yeniden gündeme geldi.