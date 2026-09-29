İnegöl’de bir mahallede tespit edilen şap hastalığı vakası nedeniyle, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirler hayata geçirildi. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı neticesinde İnegöl Hayvan Pazarı, hastalığın iyileşme sürecine bağlı olarak tedbir amaçlı ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hastalığın seyri ve alınacak yeni kararlarla ilgili gelişmeler doğrultusunda kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA