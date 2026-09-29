Kaya çiftinin, hisse işlemlerinden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktardığı belirtildi.

Ekonomim.com’un edindiği bilgilere göre söz konusu ödeme, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler ve fonlara ilişkin soruşturmanın ardından gerçekleştirildi. Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri daha önce kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Kamuoyuna yansıyan iddialarda, Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

SPK’nın 2026/61 sayılı bülteniyle tasfiyeye alınan fonlara ilişkin sürecin nasıl yürütüleceği de netleştirildi. Düzenlemeye göre Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerinde Türkiye İş Bankası görevlendirilirken; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy bünyesindeki fonların tasfiye sürecini Ziraat Bankası yürütecek.

Kurul, daha sonra yaptığı düzenlemeyle tasfiye işlemleri için belirlenen azami 3 aylık süreyi 6 aya çıkardı. SPK, bu değişikliğin fon portföylerinin piyasa koşullarına uygun şekilde elden çıkarılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı.

SPK’nın 28 Eylül’de yayımladığı açıklamada ise 17 Eylül’de fonların TEFAS üzerinden alım satıma kapatılması nedeniyle iptal edilen talimatlara ilişkin ödeme yöntemi duyuruldu. Buna göre iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye sonunda oluşacak bakiyeden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak.

2,2 milyar lira Bakanlığın bildirdiği hesaba aktarıldı

Ekonomim.com’un edindiği bilgilere göre eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerine ilişkin kamuoyuna yansıyan işlemler kapsamında yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktardı.

Böylece çiftin, söz konusu hisse işlemlerinden elde ettiği öne sürülen tutarın iadesine yönelik ödeme yaptığı belirtildi.

Etkin pişmanlık hükümleri gündemde

SPK Kanunu çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahıslar elde ettiği geliri geri ödemeleri halinde etkin pişmanlıktan yararlanabiliyor.

SPK, yayınladığı bültende IBAN numarası dahi vermişti:

"6362 sayılı SPK'nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası:6110333534) “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir."