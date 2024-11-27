Kocaeli’de kent genelindeki duraklarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklarda temizlik çalışmaları yapılıyor. Ekipler, kent genelinde bulunan 4 bin 142 çeşitli ebatlarda kapalı yolcu durağını periyodik olarak temizliyor. Toplu Taşıma Müdürlüğü’ne ait 2 durak yıkama aracı ile birlikte günde yaklaşık olarak 50 kapalı yolcu durağı yıkanıyor.