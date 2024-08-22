Kocaeli’nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 24 tarihi obje, 14 yüzük, 2 mühür ve ok ucu ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Gebze’de durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 24 tarihi obje, 14 yüzük, 2 mühür ve ok ucu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.