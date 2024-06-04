Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce seyir halinde giderken durdurulan şüpheli araçtan 3,01 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat (Bong) ele geçirilerek, konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: iha