Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala 26'ncı şampiyonluğun kazanılması sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"BURUK, GALATASARAY'DA GÖREVE DEVAM EDECEK"

Özbek'in camiada merak edilen konulara dair açıklamaları şöyle:

"Okan Buruk için ne söylemek gerekiyor? Okan Hoca başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Başarılı bir hoca. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Galatasaray'a her zaman hizmet için hazır. Okan Hoca'yı çok seviyoruz zaten, bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

"ICARDI BİZİM DEĞERİMİZ"

"Seon bitmek üğere. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı, hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Icardi ile 1-2 gün içinde görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim değerimiz. Yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."