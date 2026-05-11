CHP, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Burcu Köksal'ın da e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiği aktarılmıştı.

"KOCANI BOŞA AMA PARTİNE BUNU YAPMA"

CHP lideri Özgür Özel katıldığı canlı yayında Burcu Köksal ile ilgili olarak "AKP medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim" demişti.

BURCU KÖKSAL'DAN AÇIKLAMALAR: "AFFETMEM İÇİN YALVARACAKSIN"

Burcu Köksal tv100'e çok özel açıklamalar yaptı. 'Boşan' mesajını ilk kez anlattı.

Tehdit edildiğine ilişkin detaylara yer veren Köksal, "Benim kocam hırsızlık yolsuzluk yapmadı, otelde aldatmadı. Özgür Özel mesajında affetmem için yalvaracaksın dedi. Boşan, mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi." dedi.