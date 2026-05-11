Seyahat paylaşımları, lüks hayatı ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken fenomen Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile nişanlandı.

MERASİM SAATLERCE SÜRDÜ

İstanbul’daki lüks bir otelde düzenlenen nişan törenine çok sayıda davetli katılırken, konuklar arasında ‘kara para aklama’ operasyonunda tutuklanan ve serbest bırakılan fenomen Dilan Polat da yer aldı.

KİLO KİLO ALTIN TAKILDI

Gösterişli organizasyon, takı merasimi, takılan kilolarca altın ve setler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fenomen Çağla Öz’ün üzeri bilezikler, setler, kemerlerle donatıldı. Takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken fenomene takılan takılarının değerinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin ediliyor.

"KİLOSUNUN 2 KATI TAKI"

Öte yandan “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan iş adamı Mehmet Fatih Tançalan’ın nişan alanına korumalarıyla birlikte yürüdüğü anların görüntüsü de çok konuşuldu.

Çağla Öz’ün nişanına katılan Dilan Polat ise Çağla Öz’e takılacak anları videoya çekerek paylaştı. Polat “Kadının kilosunun 2 katı kadar altın almışlar. Bu ne? Maşallah” dedi.