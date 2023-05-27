Kocaeli Büyükşehir zabıtası ve güvenlik personeli, cüzdanını düşüren vatandaş ile telefonunu kaybeden kız öğrencinin telefonunu bularak sahiplerine teslim ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde yaşayan vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliğinin sağlanması noktasında 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, rutin kontrollerinin yanı sıra telefon ve cüzdan gibi düşürülen eşyaları da sahiplerine ulaştırmak için titiz bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Cumhuriyet Bulvarı’nda denetim sırasında yerde cüzdan buldu. Ekipler kısa sürede cüzdan sahibinin kimlik bilgileri sayesinde vatandaşa ulaştı. Kimlik, ehliyet ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanını zabıta ekiplerinden teslim alan vatandaş, Büyükşehir zabıtasına teşekkür etti.

KIZ ÖĞRENCİNİN MUTLULUĞU

Zabıta gibi Büyükşehir’e bağlı güvenlik görevlileri de vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyor. Buna göre bir kız öğrenci, Bilim Merkezi’nde bulunan kütüphanede cep telefonunu düşürdü. Hemen harekete geçen güvenlik görevlileri kısa sürede telefonu bularak sahibine ulaştırdı. Telefonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan kız öğrenci, güvenlik görevlisine teşekkür etti.