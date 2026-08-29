Bandırma'nın Dutliman Mahallesi'nde zıpkınla balık avlamak için denize giren Tuncay Alkan, geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Yaklaşık 4 saat kendisinden haber alınamayan Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bandırma'nın Dutliman Mahallesi'ne bağlı Salih Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede ikamet eden Tuncay Alkan, amcasına zıpkınla balık avlamak için denize gireceğini söyleyerek bölgeye gitti.

Aradan yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen Alkan'dan haber alamayan amcası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Alkan'ın dalış yaptığı bölgede arama çalışması başlattı. Denizdeki dalgalar nedeniyle kayalık bölgeye ulaşmakta güçlük yaşandı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaralı olarak bulunan Tuncay Alkan, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Alkan, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.