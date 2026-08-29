İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında Fatih'te düzenlenecek kutlama töreni ve geçit nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları ve tören geçişi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, '30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00'den programın sona ermesine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve yan yolları her iki yönde araç trafiğine kapalı olacak. Alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu şeklinde açıklandı.