Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 125 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 1 parça halinde toplam 125 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan İ.Ş. isimli şahıs, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.