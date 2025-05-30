MUĞLA (İGFA) - Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Muğla Valisi Dr.İdris Akbıyık, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, plastik kirliliği konulu video ve animasyon gösterimiyle başladı. Fuaye alanında geri dönüşüm atölyeleri, çiçek ekimi etkinlikleri, çevre temalı boyama alanları ve atık malzemelerden yapılan yaratıcı uygulamalar katılımcılara sunuldu.

Ömer Bolat: “Plastikle mücadele küresel bir zorunluluktur”

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat konuşmasında, çevre sorunlarının yerel değil küresel düzeyde ele alınması gerektiğini vurguladı. “Plastik atıklar her yıl yaklaşık 11 milyon ton miktarında su ekosistemlerine sızıyor. Tarımda plastik kullanımına bağlı olarak toprakta da birikiyor. Bu durum sadece çevresel değil, gelecek kuşakların yaşam hakkı açısından da kritik bir meseledir,” dedi.

Başkan Aras: “Çöpten Enerji Üretiyor, Çocuklarımıza Temiz Bir Doğa Bırakmak İstiyoruz”

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aras, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte bu anlamlı günü kutlamak bizler için çok değerli. Bugün burada sadece bir tören düzenlemiyoruz, aynı zamanda bugüne kadar çevre adına yapılan çalışmaları da sizlerle paylaşmak istiyoruz,” dedi.

Başkan Aras, “Sıfır Atık” projesinin önemine dikkat çekerek, “Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Çevre Bakanlığımız tarafından pilot ilçe olarak seçildi. Bodrum’da sıfır atıkla ilgili uygulamalar başlatıldı, Çocuklarımız, bizden doğayı korumamızı, tahrip edilmeden gelecek nesillere bırakmamızı istiyor. Bu emaneti yerine getirmek için çalışıyoruz,” diye konuştu.