Düzce Kuzey Çevre yolu Muncurlu Köyü mevkiinde fındık ağaçları bulunan arazide bilinmeyen sebeple yangın meydana geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de fındık ağaçlarının olduğu bölgede yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevkedildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti.

Yerleşim yerine yakın konumdaki fındıklık yangını çevredeki konutlara ve diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 8 dönüm büyüklüğündeki fındık arazisi zarar gördüğü öğrenildi.