Düzce’nin ev sahipliğini yaptığı Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, Bahçeşehir Spor Salonu’nda başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 20-24 Mayıs tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılacak olan Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası 113 kulüp, 1400 sporcu ve 40 hakemin katılımıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi, Düzce Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi, Wushu İl Temsilcisi Ayşegül Ödemiş, Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’nın konuşmalarıyla devam etti.

İl Müdürü İsa Yazıcı, Wushu Federasyonu’nca Düzce'de düzenlenen şampiyonaya rekor katılım olduğunu belirterek, sporculara şampiyonada başarılar diledi.

Müsabakalar 24 Mayıs 2023 Çarşamba gününe kadar devam edecek.