Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü Harun İnanlı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Yaralı İnanlı'ya ilk müdahalesi ambulansta yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı.