Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde motosikletlere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, motosiklet sürücülerinin ehliyet, sigorta ve koruyucu ekipman kullanımı titizlikle kontrol ediliyor. Denetimlerde özellikle kask kullanımı üzerinde durulurken, ekipler sürücülere güvenli sürüş konusunda bilgilendirmelerde de bulunuyor.

Bazı sürücüler, özellikle elektrikli motosikletlerde kask takma zorunluluğu olduğunu bu denetimler sayesinde öğrendiklerini belirterek, uygulamaların bilinçlenmeye katkı sunduğunu ifade ettiler.

Yetkililer, motosiklet kazalarının önüne geçebilmek adına denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.