Düzce'de Konuralp bölgesi Beçi ışıklı kavşak yan yolda meydana gelen kazada yabancı plakalı panelvan araç dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelmekte olan Y.E.Ö. yönetimindeki 81 ADE 995 plakalı motosikletle çarpıştı.DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Konuralp bölgesi Beçi ışıklı kavşak yan yolda meydana geldi.

O.C. idaresindeki V-413- VN yabancı plakalı panelvan araç dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelmekte olan Y.E.Ö. Yönetimindeki 81 ADE 995 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonrasında Y.E.O. yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan panelvan sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.