Düzce Yığılca yolu Güneyaltı mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç devrildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde Mevlüt M. yönetimindeki 67 UA 571 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın etkisiyle sürücü Mutlu, ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali P. ile Fatma P. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine 112 acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil içerisinde sıkışan yaralı Ali P. ile Fatma P. sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.