Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 7. durağı Autódromo Internacional do Algarve pistinde gerçekleşen ilk yarışı galibiyetle tamamlayarak üst üste 11. zaferine ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonunda başladığı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 7. durağında Portekiz, Autódromo Internacional do Algarve pistinde, en yakın rakibi Danilo Petrucci’yi geride bırakarak hafta sonuna galibiyetle başladı.

20 tur süren heyecan dolu zorlu mücadele boyunca liderliği elden bırakmayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz pistinin zorlu virajlarına rağmen elde ettiği başarıyla genel klasman liderliğini de korumayı başardı. Üst üste11. galibiyetini alan başarılı sporcu puanını 303’ten 328’e yükseltti.

REKORA BİR YARIŞ KALDI

Üst üste 11. galibiyetini alan ve Jonathan Rea ile Alvaro Bautista’nın elinde tuttuğu “üst üste en çok yarış kazanan sürücü” rekorunu egale eden Toprak, yarın Superpole yarışını kazanması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak ve rekorun tek sahibi olacak.

WSBK’da sezonun 7. etabı 11 Ağustos Pazar günü (BUGÜN) 16.45’te Superpole yarışının ardından TSİ 20:00’de koşulacak olan ikinci yarışla devam edecek ve Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak.