Bursaspor, geleceğin futbol yıldızlarını keşfetmek için düzenlediği altyapı seçmelerinin start tarihini duyurdu. Kulüp, 11 Ağustos'ta Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde genç yetenekleri ağırlayacak. 2009-2010 ve 2011 doğumlu genç sporcuların yeteneklerini sergileyeceği bu özel etkinlik, TFF 2. Lig ekibi Bursaspor'un geleceğine yön verecek adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bursaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak her yıl düzenlenen Bursaspor Altyapı Seçmeleri, bu yıl 11 Ağustos 2023 tarihinde Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde düzenlenecek. 2009-2010-2011 doğumlu genç sporcuların heyecanla beklediği bu fırsat, geleceğin futbol yıldızlarını bulma amacıyla organize ediliyor.

Seçmelere katılmak isteyen genç yeteneklerin, kendi spor malzemeleriyle birlikte 11 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca, veli izin belgesi de unutulmaması gereken önemli bir detaydır. Bursaspor yetkilileri, bu adımların katılımcıların deneyimini sorunsuz hale getirmek için gerekliliğini vurgulamaktadır.