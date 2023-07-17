İstanbul'un E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, beklenmedik bir şekilde alev aldı. Sürücü son anda aracından çıkarken, alevler otomobili adeta bir alev topuna dönüştürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayın ilginç bir detayı ise sürücünün sağlık ekipleri yerine yanan aracını videoya çekmeye devam etmesi oldu.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Okmeydanı yan yol mevkiinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar, hızla yayılan alevlere müdahale için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ancak araç kısa sürede alev topuna dönüşerek büyük bir yangına dönüştü. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.

Neyse ki, olayda herhangi bir ölüm veya yaralanma olmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün sağlık ekiplerinin kendisini kontrol etmek için geldiği sırada yanan aracını videoya çekmeye devam etmesi dikkat çekti ve polis ekiplerinin tepkisini çekti.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü, yaşananları şu şekilde anlattı: "Haliç Köprüsü'nün çıkışında aracımdan dumanlar yükselmeye başladı. Ardından aniden alev aldı ve hemen itfaiyeyi aradık."

Olaya tanık olan bir vatandaş ise şunları söyledi: "Araçlar sürekli muayeneye giriyor ancak içlerinde yangın söndürme tüpü bulunan bir araç bile yok. Yoldan geçen araçlara yardım çağrısında bulunduk ancak kimse durmadı."

Yaşanan bu olay, E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilin aniden alev alması ve sürücünün sağlık kontrolü yerine yanan aracını videoya çekmeye devam etmesiyle dikkatleri üzerine çekti.