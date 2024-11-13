Karsan sağdan direksiyonlu ve elektrikli toplu ulaşım pazarında Japonya’nın ardından şimdi de İngiltere’ye açılıyor.BURSA (İGFA) - Toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, sağdan direksiyonlu araç pazarlarındaki varlığını artırıyor.

Bu kapsamda şirket, geçen yılın sonunda Japonya pazarına giriş yaptığı sağdan direksiyonlu e-JEST’i şimdi de İngiltere’de tanıtmaya hazırlanıyor.

Karsan e-JEST’in lanse edildiği ilk günden bugüne Avrupa’da öne çıktığını söyleyen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, “Karsan e-JEST lanse edildiği günden bu yana, son 4 yıldır aralıksız olarak Avrupa’da kendi segmentinin lideri konumunda yer alıyor. Geçen yıl sonunda Japonya’da sağdan direksiyonlu e-JEST’in lansmanını gerçekleştirmiştik. Avrupa’dan sonra Kanada ve Japonya’ya kadar geniş bir coğrafyada talep gören e-JEST’i, şimdi de İngiltere ve İrlanda’da yollara çıkarıyoruz. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında ise artık Malta ve Avustralya var." dedi.