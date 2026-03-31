U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan'a konuk olan U21 Milli Takım'da Teknik Direktör Egemen Korkmaz, hakeme yaptığı itiraz sonrası yere düştü.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü. Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.
KORKMAZ'IN BİLİNCİ AÇIK
Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kontrollerinin yapılacağı belirtildi.