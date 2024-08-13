2003 yılında Gümrük Müşavirliği alanında faaliyetlerine başlayan Asset GLI, ‘Asset Worldwide Express’ markasıyla Türk bayrağını uluslararası platformda başarıyla temsil ediyor.

2003 yılında Gümrük Müşavirliği alanında faaliyetlerine başlayan Asset GLI, son dönemdeki yurtdışı yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. E-ticaret sektöründe yaşanan hızlı büyüme, lojistik sektörüne olan talebi de artırdı. Asset GLI, bu gelişmeler ışığında e-ticaret lojistiğine yönelik altyapı yatırımlarını güçlendirdi. Şirket, uluslararası ticaretin hızla dijitalleştiği bu dönemde, esnek ve hızlı çözümler sunarak e-ticaret firmalarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir oyuncu haline geldi. Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da büyümeye devam eden şirket, Türk sanayicisine ve e-ticaret firmalarına küresel pazarlarda rekabet gücü kazandırma misyonunu sürdürüyor.

“Türkiye’nin dış ticaret kapasitesini daha da artırarak, ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak”

Asset GLI CEO’su Uğur Tekin, şirketin hızlı büyümesine dair yaptığı açıklamada, "Yurtdışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, Asset GLI’nin küresel lojistik pazarında ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. E-ticaretin giderek artan payı, lojistik sektörünün daha dinamik bir yapıya bürünmesini zorunlu kılıyor. Biz de bu doğrultuda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin dış ticaret kapasitesini daha da artırarak, ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak" dedi.

“YYS sertifikası, lojistik süreçlerimizdeki güvenilirlik ve etkinliğin bir göstergesidir”

Türkiye’de dış ticareti yoğun sanayici şirketlerden oluşan ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) almaya hak kazanan 733 firmadan biri olan şirket, bu sertifikayla lojistik sektöründe kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Tekin, bu başarıyı değerlendirerek, "YYS sertifikası, lojistik süreçlerimizdeki güvenilirlik ve etkinliğin bir göstergesidir. Bu belge ile müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir hizmet sunma imkanına sahip olacağız" ifadelerine yer verdi.