Ecovacs Robotics, Deebot T30 Pro Omni robot süpürgeyi satışa sunduğunu duyurdu.

Robotik ev aletleri alanında faaliyet gösteren Ecovacs Robotics, yenilikçi ürün serisine robot süpürgesi Deebot T30 Pro Omni’yi de ekledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre; gelişmiş temizlik teknolojileri ile öne çıkan Deebot T30 Pro Omni, yenilikçi yapısıyla ev temizliğini kolaylaştırıyor ve yüksek hijyen performansı sağlıyor. Aynı zamanda evcil hayvan sahiplerinin temizlik ihtiyaçlarını da karşıladığı belirtilen ürün, kompakt ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Ürün, halılar ve sert zeminler üzerindeki tüy ve kılları topluyor ve hassas kenar temizliği yapabiliyor. Ürünün istasyonunda, yerden tasarruf sağlayan kompakt yapısı, otomatik boşaltma ve temizleme özellikleri bulunuyor. Ürün, TrueMapping 2.0 ile 6 dakikada 100 metrekareyi haritalayabilir. Otomatik kaldırmalı paspas sistemi, halıları algılayarak paspas plakalarını kaldırıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre ürün 35 bin 999 TL lansman fiyatıyla satışa sunuldu.