Kütahya'nın Domaniç ilçesinde her sene yapılan Yağlı Pehlivan Güreşlerinde bir ilk yaşandı. İnegöllü Eczacı Şafak Yıldız Domaniç tarihinde ilk kadın ağa adayı oldu.

Bu sene 662.’si düzenlenen Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşlerinde ağalık seçimleri oldukça çekişmeli geçti. Zorlu geçen ağalık seçimlerinde Domaniç tarihinde bir ilk yaşandı. İnegöllü Eczacı Şafak Yıldız bir ilki gerçekleştirerek ağa adayı oldu. Korkmaz, ağalık seçimlerinden son ana kadar açık arttırmadan çekilmedi.

300 bin liraya kadar teklif veren Eczacı Şafak Yıldız Korkmaz, ağalık için birkaç söz söyleyerek geri çekilmek istediğini belirtti.

HER ZAMAN DESTEK OLMAYA HAZIRIZ

662. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri ağası olan Ercan Tekdemir'e teşekkürlerini sunan Korkmaz şunları söyledi:

"Bizi böyle iyi ağırladığı için Ercan Tekdemir ağabeyimize teşekkür ederim. Gelecek yıl seçilen ağamız her kim olursa, biz yine destek olmaya hazırız. Her şey için emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Seher Yaşa