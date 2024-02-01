Türkiye’nin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla eserler üreten usta fotoğrafçı Nusret Nurdan Eren, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte anıldı. Usta fotoğrafçı Nusret Nurdan Eren’in eserleri Eczacıbaşı Fotoğrafılar Dizisi’nin 14’üncü sayısında da yayımlanıyor.

2023 Ekim ayında hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Nusret Nurdan Eren Eczacıbaşı Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte anıldı. Etkinlik kapsamında fotoğraf alanında Nusret Nurdan Eren ile birlikte çalışmalar yapan sanatçılar anılarını anlattı.

Bülent Eczacıbaşı anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, ‘‘Nusret Nurdan Eren fotoğraf ve kültür dünyamızda çok büyük izler bıraktı. Nusret Nurdan Eren kendi ismini ön plana çıkarmayı sevmezdi. Onun için önemli olan ortaya çıkardığı eserlerdi. Eczacıbaşı Topluluğu fotoğrafı çok önemli bir kültür olarak görüyor. Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizi’sinde Nusret Nurdan Eren’in de eserlerinin olmasını arzuladık. Son derece titiz çalışmalar yapıldı ve eserler yer aldı. Bu kitabın Eren’in sanatının tanınmasına katkı vermesini arzuluyoruz’’ dedi.

Usta fotoğrafçının eserleri Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi’nin 14’üncü sayısında yayımlandı

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi’nin 14’üncü sayısında fotoğrafçı Nusret Nurdan Eren’in çalışmaları yer aldı.

Türkiye’nin usta fotoğraf sanatçılarından Nusret Nurdan Eren, Ekim 2023’te 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Eren, Türkiye’nin muhteşem doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarıyla tanınıyordu.