Edirne 1922 Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 500 bin TL katılım bedelini yatırarak Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele etmeye hak kazandı. Geçtiğimiz hafta Mega Genç Spor’dan Edirne 1922 Spor’a isim değiştiren kulüp, yeni sezonda Edirneli gençlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TFF’nin BAL için son başvuru gününü tamamlamasıyla, Edirne 1922 Spor Kulübü resmi olarak lige katılımını garantiledi. Kulüp Başkanı İlker Güçsüz, bu başarıyı Edirne’nin çocuklarıyla taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Güçsüz, “Yönetim olarak zoru başardık. Edirne’deki gençlerle BAL’da mücadele edeceğiz. Katılım bedeli olan 500 bin TL’yi yatırdık. Ancak Edirne’nin büyüklerinden kulübümüze sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.

EDİRNE’Yİ TEMSİL HEDEFİ

İsim değişikliğiyle yeni bir başlangıç yapan Edirne 1922 Spor, teknik heyet ve futbolcularıyla hazırlıklarına hız verdi.

Kulüp, Edirne’nin hem adını hem de genç yeteneklerini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor. Güçsüz, Edirneli taraftarlara ve iş insanlarına destek çağrısında bulunarak, kulübün başarısı için dayanışmaya ihtiyaç duyduklarını vurguladı.