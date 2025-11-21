İstanbul Sancaktepe’de çimento üretim şantiyesinde çalışan bir işçi, beton mikserinin altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi’ndeki çimento üretim şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre şantiyeye giriş yapan beton mikseri, o sırada çalışma alanında bulunan işçiye çarptı. İşçi aracın altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı işçiyi aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.