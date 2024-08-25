Edirne İl Jandarma Komutanlığı, son dönemde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla daha aranan 8 terör örgütü üyesini yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu, Sarıcaali ve Yenikarpuzlu beldelerinde uzun süredir aranan 8 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahısların suç kayıtları oldukça kabarık olduğu belirlendi.

Aralarında ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu bu kişiler, FETÖ/PDY/PKK/KCK gibi terör örgütlerine üye olmak, dolandırıcılık, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve hırsızlık gibi çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.

Yapılan araştırmalarda şahısların yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilirken, yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

Zanlılar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.