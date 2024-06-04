Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş olaylarına yönelik düzenlediği toplantıdaki konuşmasında, 2024 yılının ilk 5 ayında 8 bin 467 göçmen ve 274 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve düzensiz göçmen yakalama sırasında ülke genelinde Edirne’nin 3’üncü il olduğunu belirtti.

2024 yılının ilk 5 ayında 8 bin 467 göçmen ve 274 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıklayan Vali Sezer, yakalamaların yüzde 65’inin sınır hattına yaklaşmadan gerçekleştiğine değinerek, Edirne’nin düzensiz göçmen yakalama sırasında ülke genelinde 3’üncü il olduğunu söyledi.

"Göçmen trafiği ve yakalamalarda artış oldu"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte göçmen trafiğinde ve yakalamalarda artış olduğunu söyleyen Vali Sezer, yasa dışı göç ve terörle mücadelede alınan önlemlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadele noktasında yoğun bir şekilde çalıştığına değinen Vali Sezer, yakalama oranlarında iyi sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti.

Edirne’de 106 uygulama noktası olduğunu ve bunlardan 16’sının sabit olduğunu belirten Vali Sezer, Yasa dışı geçişlerle mücadele için çeşitli tedbirler aldıklarını aktardı. Yakalamaların yüzde 75’ini sınır hattına gelmeden alınan tedbirlerle gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Sezer, Jandarma ve hudut birliklerinin 24 saat arazide oluğunu ve fedakarca görev yaptığını ifade etti.

"Bu yıl 8 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı"

Bu yıl 8 bin 467 düzensiz göçmen yakalandığını ve sadece 3 bin 21 kişinin Mayıs ayında olduğunu dile getiren Vali Sezer, yakalamada geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 7 artış olduğunu vurguladı.

2024 yılının ilk 5 ayında 274 insan kaçakçısının yakalandığının altını çizen Vali Sezer, suçta kullanılan 238 araca ise el konulduğunu aktardı. Sınır hattında yurt dışına kaçmaya çalışan 210 terör örgütü mensubunun da yakalanarak adalete teslim edildiğini sözlerine ekleyen Vali Sezer, mücadelenin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.