Ünlü şarkıcı Yalın, sonbahar dönemi kapsamında Konya, Eskişehir ve Adana'da konserler verecek. Turnenin biletleri bu akşam satışa sunulacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, dillerden düşmeyen şarkıları ve geniş repertuvarıyla sahne alacak olan Yalın, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yoğun ilgi görmesi beklenen turnenin biletleri, Biletinial platformu üzerinden bugün saat 20.00'da satışa sunulacak.

Turne takvimine göre ilk konser, 26 Eylül'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Ardından 7 Ekim'de Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda müzikseverlerle buluşacak olan sanatçı, 17 Ekim'de Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi'ndeki konserle turneyi sonlandıracak.