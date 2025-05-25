Edirne'de Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediği Aile Festivali, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde renkli gösteriler ve pasta kesimiyle gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı dolayısıyla Aile Festivali düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapılan etkinliğe Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Vural, Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, muhtarlar, AK Parti yöneticileri, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafa Paşa, konuşmasında ailenin birliğin ve huzurun teminatı olduğunu vurgularken, “2025, Cumhurbaşkanımızın onayıyla Aile Yılı ilan edildi. Bakanlığımız, aileleri güçlendirmek için projeler yürütüyor. Merkezimizde çocuk, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yönelik rehberlik, danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri sunuyoruz” dedi.

RENKLİ GÖSTERİLER BEĞENİ TOPLADI

Keşan Şehit Erdoğan Meyva Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle başlayan program, engelli öğrencilerin oluşturduğu Müzik Grubu’nun performansı ile devam etti.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin “Nazar Boncuğu” grubu özel çocuklarının gösterisi izleyenleri büyüledi. Keşan’ın ilk kadın grubu “Ritmin Prensesleri Kadın Ritim Grubu”nun gösterisi de alkış topladı.

Festival, protokol, aileler ve çocukların birlikte kestiği Aile Yılı Pastası ile sona erdi.

Etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla Keşan’da unutulmaz anlar yaşattı.