Edirne Keşan'da İGFA Temsilcimiz Erdoğan Demir'in gündeme getirdiği Tayyip Akalın Caddesi’ndeki parkın düzenlenmesi haberinin sitemizde yayınlanmasının ardından, Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bölgede çalışmalara başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tayyip Akalın Caddesi'ndeki parkta düzenleme çalışmalarına başladı.



Ekipler, parktaki çalışmalarda, öncelikle cadde düzenleme çalışmasında çıkan ve parka atılan molozları temizledi.

Parka çim ekileceği ve çalışmalara devam edildiği de öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi, Tayyip Akalın Caddesi esnafı, konuyla ilgili olarak İGFA'ya yaptıkları açıklamada, yeni düzenlenen cadde çalışmaları için Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a teşekkür ederek, o bölgedeki parkta da düzenleme çalışması başlamasını istemişti. Vatandaşlar, bu parkta da çalışmaların bitirilmesini merakla beklediklerini belirterek, çalışmalar için Belediye Başkanı Özcan’a ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bir kez daha teşekkür etti.