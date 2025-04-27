Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği karate şampiyonasında Keşan Önder Can Spor Kulübü sporcuları adeta madalya yağdırdı. 95 madalya ile turnuvaya damga vurdular.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında organize ettiği “Kulüpler Arası Minik-Yıldız-Ümit 23 Nisan Karate Şampiyonası” Keşan Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Edirne’den iki kulüp ve Keşan’dan bir kulübün katıldığı turnuvada Keşan Önder Can Spor Kulübü, 84 sporcuyla adeta gövde gösterisi yaptı.

Kata ve kumite kategorilerinde yapılan mücadelelerde Keşanlı karateciler; 24 birincilik, 25 ikincilik ve 46 üçüncülük olmak üzere toplam 95 madalya kazanarak rekor kırdı. Festival havasında geçen turnuvada sporcuların centilmence mücadelesi, izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlikte, şehitler anısına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Keşan Gençlik Merkezi Görevlisi Tuğba Baysal’ın sunumuyla programa geçildi. Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Derya Meracı ve Keşan Önder Can Spor Kulübü Başkanı Ender Arda, açılışta yaptıkları konuşmalarla sporun birleştirici gücüne dikkat çekti.

Sahneye çıkan sporcuların sergilediği karate gösterileri büyük beğeni toplarken, sabah saatlerinde yapılan kata müsabakalarının ardından dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. Öğleden sonra başlayan kumite karşılaşmaları ise heyecanı doruğa taşıdı. Etkinlik, kıyasıya mücadelelerle devam etti.

ORGANİZASYONUN MİMARI: HAMDİ ÇEVİK

Turnuvanın başından sonuna kadar tüm organizasyonu yürüten Milli Karate Hakemi ve Antrenörü Hamdi Çevik, Keşan Karatesi’nin hızla büyüdüğünü belirterek, “Sporcularımızın azmi ve başarılarıyla Keşan çok daha büyük başarılara imza atacaktır.” dedi. Keşanlı karateciler için gurur dolu bir gün olarak hafızalara kazınan şampiyona, sadece alınan madalyalarla değil, centilmenlik ve spor kültürünün ön planda olduğu görüntülerle de gönüllerde taht kurdu.