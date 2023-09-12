Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsı gözaltına aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yaptıkları kontrollerde N.B. isimli şahsı durdurdu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, siyah renkli kuyumcu kutusu içerisinde 2 fişek uyuşturucu ve uyarıcı madde, bordo renkli kutu içerisinde alüminyum folyoya sarılı 7 adet uyuşturucu ve uyarıcı olduğu değerlendirilen madde ve 600 TL nakit para ele geçirildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla TCK 188'den ve TCK 191'den adli tahkikata başlandı.

N.B. isimli şahıs gözaltına alındı, adli makamlarca serbest bırakıldı.