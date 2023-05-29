Edirne'nin Keşan ilçesinde intihar eden kızın cezaevindeki babasına cenaze için izin verilmemesi üzerine vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak protesto etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da Yenimescit Mahallesi’nde meydana gelen bir intihar olayında yaşamını yitiren M.A.’nın cezaevinde olan anne ve babasının cenazeye katılması için yakınları tarafından yapılan başvuruda annesinin cenazeye katılmasına izin verilirken, babasının cenazeye katılmasına izin verilmemesi yakınları ve mahalle halkı tarafından protestolara neden oldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplananlar vatandaşlar “Adalet istiyoruz” sloganları atarak, olayı protesto etti.

Kalabalık grubun içinden yakınlarının bazılarının Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne alınarak taleplerinin dinleneceğinin açıklanması ile grup ayrıldı.