Edirne’de, 24 saat esasına göre çalışacak Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hizmet noktasının açılışı dualarla yapıldı.

Edirne’de 15 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yeni teslim alınan 11 araç ve 2 motosiklet ile Otoyol Jandarma Komutanlığının göreve başlaması dolayısıyla bir açılış töreni gerçekleştirdi. Törene, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı. Açılış, kurban kesimi ve dua okunmasıyla yapıldı.

Otoyol Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki otoyollarda emniyet, asayiş ve trafik güvenliğini sağlama görevini üstlenecek. Hedefleri arasında trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi, trafik kazalarının önlenmesi, kazalara hızlı müdahale edilmesi ve kaza sonrası kayıpların en aza indirilmesi bulunuyor. Ayrıca, kurallara uymayan sürücülerin tespitiyle denetimlerin kesintisiz yürütülmesi ve sürücüler üzerindeki yakalanma riski algısının artırılması amaçlanıyor.