Tatilleri Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne sınır kapılarında memleket özlemlerini dile getirdi. Bir gurbetçi, "Keşke biraz daha az para kazansam ama gurbette değil kendi memleketimde yaşasam ama imkan yok" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı... Bu kapsamda yurt içinde vatandaşların hazırlıkları kadar yurt dışındaki vatandaşların da hazırlıkları başladı.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler akın akın yurtlarına dönüyor.

Yurda dönen gurbetçiler Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

GURBETÇİLER HEYECANLI ANLAR YAŞADI

Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yorgunluklarının gittiğini ifade etti

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Viyana’dan gelen gurbetçi vatandaş Aysel Yaman, Türkiye’de olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kapıkule’den giriş yaptığı anda Türk bayrağını görünce kendilerini ait oldukları yerde hissettiklerini belirten Yaman, şunları söyledi:

Çok mutluyuz. Burdaki his bambaşka bayrağımızı gördüğümüz gibi ne yorgunluk kalıyor ne başka bir şey. Burada ne sebepten olursa olsun yaşamayı istemeyenleri ne bileyim Allah iyi demez bence.

Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Almanya’da da hayat şartları gerçekten çok zor. Ekonomi orada da zorlaştı. Kiralar falan yükseldi. Gerçekten nankörlük olarak görüyorum. Gidin demek çok kolay ama öyle değil.

Keşke biraz daha az para kazansam ama gurbette değil kendi memleketimde yaşasam ama imkan yok. Almanya'da da hayat zor armut düş ağzıma düş olmuyor ama gerçekten görmüyorlar. Vatanın değerini bilsinler. Şükür etmeyi bilsinler ve yedikleri kaba tükürmesinler.

"VATANIMIZDA NEFES ALMAK BİLE BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Türk bayrağını ve Türkiye’ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu olduğunu söyleyen bir başka gurbetçi vatandaş Nihat Yaman da, Kurban Bayramı'nı Bolu’da ailesiyle geçireceğini anlattı.

Vatan topraklarının bambaşka olduğunu vurgulayan Yaman, şu ifadeleri kullandı:

Türk bayrağımızı ve Türkiye’ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu oluyoruz. Kurban Bayramı'mızı ailemizle birlikte Türkiye’de geçireceğiz. Türkiye topraklarında vatanımızda nefes almak bile bambaşka bir şey.

"BAYRAĞIMIZI GÖRÜNCE TİTREME GELDİ"

Gurbette Türk bayrağının hasretiyle yaşadıklarını söyleyen Abdullah Gülle, Türkiye’yi hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Kapıkule’den girişte Türk bayrağımızı görünce bana bir titreme geldi. Gurbette yaşamayanlar bu hissi bilmez. Biz Türkiye hasretiyle, Türkiye’de yaşayan yakınlarımızın hasretiyle gurbette yaşıyoruz.

"TÜRKİYE’YE GİRİNCE EVİMİZE GELDİK"

Türk bayrağını görünce öpmek istediğini anlatan gurbetçi vatandaş Seher Gülle de, Türkiye’ye girişte çok heyecanlandığını söyledi.

Türk bayrağını görünce sevinçten uçtuğunu belirten Gülle, “Türkiye’ye toprağımıza ayak basınca evimize geldik dedim. Kurban Bayramı'mızı ailemizle geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.