İnegöl İl Olma Platformu ve Saadet Partisi bir araya geldi. Saadet Partisi genel merkezinde yapışan istişarelerde İnegöl neden il olmalı konusunda bilgilendirme yapılarak platform tarafından rapor sunuldu. Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin de fikirlerinden istifade edilerek görüşlerini öğrenme fırsatı bulunulduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

İnegöl İl Olma Platformu bugün Saadet Partisi Genel Merkezindeydi.

Hem misafir hem de ev sahibi olarak toplantıda yer aldık .

Misafirlerimiz Platform olarak İnegöl neden il olmalı konusunda bilgilendirme yaparak bir rapor sundular.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız ve milletvekillerimizin fikirlerinden istifade edip görüşlerini öğrenme fırsatı bulduk.

Yavuz Uğurdağ, Yusuf Sehitoglu, Ömer Faruk Demirtaş, Bahadır Bayraktar, Bahri Sinan Yazaroğlu

Ahmet Yıldız, Hasan Eroğlu, Fatih Mucahid Berber