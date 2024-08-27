Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Sorumluluk bölgesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez ilçesi Sultaniçe köyü sınırları içerisinde yapılan ilk operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 10 Sudan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala ilçesi Sarıcaali köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise 14 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan tüm göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörlerin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.