Edirne Valisi Valisi Yunus Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile birlikte yapım çalışmalarına başlanan Çömlekköy Barajında incelemelerde bulundu.ERDOĞAN DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Kuraklığın bütün dünyayı etkilediği bir dönemde suyun önemine dikkat çeken Vali Sezer, “Proje, suyu tasarruflu kullanma adına kapalı sulama sistemlerinin bir an önce faaliyete geçirilmesi ve suyun depolanıp yaz aylarında kullanılması açısından çok önemli. Bu proje ile kış aylarında su biriktirilmesi ve yazın 9 köyümüzün yararlanacağı şekilde 5600 hektar alanın suyla buluşturulması tunca nehri ve etrafında karşılaştığımız kuraklık için bir önlem olacak ve 5600 hektar alanı modern sulama sistemleriyle sulu tarımla buluşturacaktır. Bu da ilimiz açısından çok önemli katma değer oluşturacaktır.” dedi.

Edirne’mizde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı ile sulu tarımın daha geniş alanlara yayılmasıyla bölgede kuraklığın ve verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sezer, “Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, bakanlık ve DSİ yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”dedi.